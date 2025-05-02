Глава МИД РК поговорил с коллегами из Индии и Пакистана

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1 мая министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром. Участники переговоров обменялись мнениями о недавних террористических атаках в индийском штате Кашмир. Индийский и пакистанский министры разъяснили последние события, связанные с террористическим инцидентом, а также позиции своих правительств. Чо Тхэ Ёль довёл до сведения обоих министров, что Сеул считает терроризм явлением, которое не должно быть оправдано ни по какой причине. Он заявил, что южнокорейское правительство продолжит сотрудничать с мировым сообществом в его усилиях по противодействию терроризму. Глава южнокорейского МИД выразил обеспокоенность в связи с обострением напряжённости в регионе из-за террористического акта и призвал обе стороны проявить сдержанность. Отношения между Индией и Пакистаном ухудшились после того, как 22 апреля в индийском Кашмире произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек и 17 получили ранения.