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Политика

Ким Мун Су стал кандидатом в президенты от партии Сила народа

Write: 2025-05-03 16:15:30Update: 2025-05-03 17:24:37

Ким Мун Су стал кандидатом в президенты от партии Сила народа

Photo : YONHAP News

3 мая партия Сила народа определила своего официального кандидата на пост президента страны. Им стал бывший министр труда и занятости Ким Мун Су, набравший в общей сложности 56,53% голосов членов партии и участников опросов общественного общенационального партийного съезда. Его соперник, бывший лидер партии Хан Дон Хун набрал 43,47% голосов. Выступая с речью после принятия решения об утверждении его кандидатуры, Ким Мун Су пообещал сотрудничать с «любыми силами, чтобы помешать кандидату от Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёну занять должность президента». В случае избрания он пообещал добиваться внесения поправок в Конституцию и провести масштабные реформы в политической, судебной и избирательной системах». Кроме того, Ким Мун Су обещал устранить угрозу от ядерного оружия Северной Кореи и работать над объединением с Севером. «Я буду твёрдо поддерживать Республику Корея как свободную и демократическую страну»,- добавил он. Между тем, пока не ясно, кто будет участвовать в выборах от партии Сила народа, поскольку 2 мая бывший премьер-министр Хан Док Су объявил о выдвижении своей кандидатуры. По результатам последних опросов, его рейтинг одобрения выше, чем рейтинги других кандидатов от консервативного блока. Решение об объединении кандидатов должно быть принято не позднее 11 мая, крайнего срока регистрации участников президентских выборов.
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