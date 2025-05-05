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Культура

В РК прошли церемонии по случаю Дня рождения Будды

Write: 2025-05-05 10:39:56Update: 2025-05-05 14:19:00

В РК прошли церемонии по случаю Дня рождения Будды

Photo : YONHAP News

5 мая, в День рождения Будды, во всех южнокорейских буддистских храмах, в том числе, в храме Чогеса в Сеуле, главном храме крупнейшего буддийского ордена Чоге, прошли праздничные мероприятия. В этот день Будде исполнилось 2569 лет. В мероприятии в храме Чогеса приняли участие около 10 тысяч человек, в том числе, глава ордена Чоге Чин У и исполняющий обязанности президента РК Ли Чжу Хо. Орден Чоге объявил лозунгом празднования Дня рождения Будды в этом году такие слова: «Мир миру, сострадание сердцу». В своём поздравительном обращении глава ордена Чоге Чин У сказал:  «Истинный путь к мудрости - отбросить конфликты и вражду, понимать друг друга и жить в гармонии», и призвал к интеграции нашего общества. Исполняющий обязанности президента Ли Чжу Хо отметил в своей поздравительной речи: «Среди сурового течения истории давайте откроем путь к объединению и сосуществованию, унаследовав учение Будды о сострадании и сосуществовании».
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