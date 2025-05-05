Более 20 млн абонентов SKT подписались на услугу защиты USIM

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Более 20 млн абонентов ведущего южнокорейского оператора мобильной связи SK Telecom подписались на услугу защиты универсального модуля идентификации абонента (USIM). Около 1 млн абонентов заменили USIM-карты и ещё около 8 млн абонентов встали в электронную очередь на замену. Об этом сообщил 4 мая представитель компании. Он пояснил, что защита USIM обеспечивает тот же уровень безопасности, что и физическая замена. 18 апреля компания обнаружила кибератаку, которая грозила масштабной утечкой данных USIM-карт абонентов. В ответ компания предложила бесплатную замену USIM-карт всем 25 миллионам абонентов, включая 2 миллиона пользователей бюджетных телефонов, чтобы предотвратить потенциальный ущерб. С 5 мая SK Telecom приостановила регистрацию новых абонентов. В международном аэропорту Инчхон открыты пункты замены USIM-карт, поскольку при установке защиты отключается услуга международного роуминга.