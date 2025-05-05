Оборот коротких продаж снижается

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Активность коротких продаж на фондовом рынке РК вернулась к уровню, близкому к уровню до их запрета. Это произошло через месяц после их возобновления. Короткая продажа, или продажа без покрытия, представляет собой продажу ценных бумаг, которыми торговец не владеет. Комитет финансового контроля ввёл запрет на них в ноябре 2023 года из-за опасений, что незаконные короткие продажи без заёмных средств будут препятствовать формированию справедливых цен на рынке. 31 марта короткие продажи возобновились для всех котирующихся на бирже компаний. По данным Корейской биржи, короткие продажи на основном рынке KOSPI и вторичном рынке высокотехнологичных компаний KOSDAQ в среднем составляли 848 млрд 500 млн вон (604 млн 991 тыс. долларов) в день с 31 марта по 2 мая. Это ненамного больше по сравнению со средним дневным показателем 788 млрд 400 млн вон в течение месяца непосредственно перед тем, как такая торговая практика была запрещена. На долю иностранных инвесторов пришлось 85,1% коротких продаж, тогда как на институциональных инвесторов пришлось 13,7%.