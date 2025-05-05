Real Meter: Ли Чжэ Мён - лидер среди кандидатов в президенты

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Кандидат в президенты от Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён подтвердил своё лидерство среди остальных кандидатов. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 30 апреля по 2 мая агентством Real Meter среди 1.509 взрослых жителей страны, в случае соперничества между тремя кандидатами - Ли Чжэ Мёном, Ким Мун Су от партии Сила народа и Ли Чжун Соком от партии Новых реформ, за Ли Чжэ Мёна проголосуют 46,6% респондентов. На втором месте – Ким Мун Су, набравший 27,8% голосов. На третьем – Ли Чжун Сок (7,5%). Опрос также показал, что Ли Чжэ Мён также сохранил лидерство с 46,5% в другой потенциальной трёхсторонней гонке с участием бывшего премьер-министра Хан Док Су, набравшего 34,3% голосов, и Ли Чжун Сока с 5,9% голосов. Агентство Real Meter провело опрос до того, как Ким Мун Су был выдвинут кандидатом в президенты от партии Сила народа, а Хан Док Су, объявивший о выдвижении на пост президента, выразил готовность объединить кандидатуры с Ким Мун Су. В опросе, проведённом на предыдущей неделе, Ли Чжэ Мён лидировал с 50,9%, за ним следовали Ким Мун Су (23,3%) и Ли Чжун Сок (7,4%). Погрешность при обработке данных может составить ±2,5% при уровне достоверности 95%.