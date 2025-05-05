Seventeen, Lisa и Rose вошли в список Gold House A100 2025 года

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Мужская К-РОР группа Seventeen, а также солистки Lisa и Rose из женской группы BLACKPINK, включены в список A100 2025 года по версии Gold House. В него входят самые влиятельные лица Азиатско-Тихоокеанского региона в США. Ежегодный список, опубликованный американской некоммерческой организацией Gold House, включает 100 деятелей, оказавших значительное культурное и общественное влияние в стране. «В этом году Seventeen отмечает своё 10-летие, но продолжает упорно обновляться, бросая вызов своими неустанными амбициями и постоянно расширяющимся музыкальным спектром»,- говорится в сообщении Gold House. Lisa получила признание не только за свой всемирный успех с BLACKPINK, но и как сольная исполнительница. «Она побила несколько мировых рекордов, её синглы Lalisa и Money вошли в десятку лучших в чарте Billboard Global 200», - говорится в сообщении. Rose отметили за её прорыв как сольной исполнительницы с дебютным студийным альбомом «rosie» и треком «APT» вместе с Бруно Марсом. В список этого года вошли также лауреат Нобелевской премии по литературе писательница Хан Ган, профессиональный геймер Faker (Ли Сан Хёк) из киберспортивной команды T1, актёры Ли Бён Хон и Ли Чжон Чжэ, а также режиссёр сериала Netflix «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк. Женская группа aespa вошла в Новый золотой список (New Gold list), в котором представлены молодые лидеры, производящие фурор в Азиатско-Тихоокеанском регионе.