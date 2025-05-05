И.о.президента РК в День рождения Будды призывает к единству

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«Нам нужно восстановить разрушенное сообщество силой твёрдой солидарности, заботясь друг о друге и разделяя боль». Об этом заявил 5 мая исполняющий обязанности президента РК Ли Чжу Хо, выступая с поздравительной речью на праздничной церемонии в буддийском храме Чогеса в Сеуле. Он отметил, что в нынешней ситуации неопределённости страна нуждается как никогда в учении Будды о милосердии и сосуществовании. Он отметил, что правительство сосредоточится на улучшении условий жизни людей, а также смягчении социального неравенства и поляризации для устойчивого роста. Ли Чжу Хо пообещал сделать всё возможное, чтобы люди, пострадавшие от стихийного бедствия, смогли как можно скорее вернуться к обычной. Он отметил необходимость скорейшего восстановления храмов и объектов национального наследия, «которые всегда были великим источником гордости для нашего народа». «Правительство сделает всё возможное, чтобы поддержать дух сострадания, соучастия и уважения, который практикует буддийская община, чтобы он мог глубоко укорениться в нашем обществе»,- отметил Ли Чжу Хо.