Демпартия приостановила импичмент главы Верховного суда

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Решение Верховного суда об отмене оправдательного приговора кандидату в президенты от Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёну вызвало шок на политической арене. В партии назвали решение суда мятежом и пообещали использовать все законные средства для его подавления. 4 мая на заседании парламентской фракции депутаты от партии решили не исключать никаких правовых вариантов - от отставки председателя Верховного суда до назначения независимого прокурора для расследования возможных процессуальных нарушений. Наконец, после трёх часов обсуждений они предпочли проявить осторожность, учитывая политическое значение отставки председателя Верховного суда. Они решили просить отложить дату суда над Ли Чжэ Мёном и опубликовать протоколы судебных заседаний. Партия Сила народа охарактеризовала такую реакцию как «коллективное заблуждение» и серьёзную угрозу правовой системе страны. Ли Чжэ Мён преследуется по закону о выборах на государственные должности.