Представитель РК принимает участие в заседании INRA

Председатель Комиссии по ядерной безопасности РК Чхве Вон Хо принимает участие в 55-м заседании Международной ассоциации ядерных регуляторов (INRA), которое проходит в Париже 5-6 мая. В состав INRA, основанной в 1997 году, входят девять стран: РК, США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Швеция и Испания. Представители стран-членов ассоциации регулярно встречаются для обсуждения политики и практики ядерного регулирования. На 55-м заседании основное внимание уделяется мерам по повышению безопасности атомных электростанций в условиях изменения климата, а также нормативным положениям, касающимся развития термоядерной энергетики. В своём выступлении Чхве Вон Хо рассказал о достижениях РК в данной области, в частности, о принятии плана действий в случае аварии на реакторе типа APR1400 отечественной разработки, также о проекте создания нормативной базы для малых модульных реакторов.