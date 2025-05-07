Хан Док Су за выдвижение единого кандидата от консервативных сил

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Бывший премьер-министр РК Хан Док Су вновь заявил о необходимости участия в досрочных президентских выборах 3 июня единого кандидата от консервативных сил. «Объединение кандидатур не должно потерпеть неудачу. Неспособность сделать это станет предательством интересов народа»,- заявил Хан Док Су журналистам 6 мая. Ранее он заявил о своём намерении объединиться на выборах с кандидатом от партии Сила народа Ким Мун Су, чтобы противостоять кандидату от Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёну, который в настоящее время является лидером в предвыборной гонке. Для того, чтобы зарегистрировать единого кандидата, Хан Док Су и Ким Мун Су должны договориться не позднее 11 мая, крайнего срока официальной регистрации кандидатов. Между тем, Ким Мун Су выразил сожаление по поводу того, что руководство партии Сила народа плохо поддерживает его кандидатуру, хотя он был выбран единственным кандидатом по итогам нескольких этапов предварительных выборов.