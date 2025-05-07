Школьники РК в числе лидеров в ОЭСР по успеваемости

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Южнокорейские школьники демонстрируют одни из самых высоких показателей академической успеваемости среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом они заметно отстают в сфере общественных отношений. 6 мая Корейский институт развития образования опубликовал отчёт, основанный на данных международного исследования уровня подготовки 15-летних подростков из 37 стран-членов ОЭСР. Согласно отчёту, южнокорейские школьники на втором месте по математике и естественным наукам, а на третьем по чтению. По гуманитарной осведомлённости они на пятом месте, по креативному мышлению - на девятом, а по умению выражать мысли - на 11-м. Однако показатели в области социальных связей оказались значительно ниже. Школьники из РК заняли 12-е место по качеству отношений с родителями и лишь 36-е — предпоследнее — по уровню дружеских связей со сверстниками. При этом взаимодействие с учителями оценивается как исключительно высокое: по данному показателю РК заняла первое место.