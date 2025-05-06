Подписание ядерного контракта между РК и Чехией отложено

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6 мая региональный суд чешского города Брно временно заблокировал подписание контракта между консорциумом во главе с Корейской корпорацией гидро- и ядерной энергетики и чешской компанией Elektrarna Dukovany II (EDU II). Он предусматривает строительство двух новых реакторов в рамках расширения АЭС «Дукованы» стоимостью 18 млрд 600 млн долларов. Подписание контракта было запланировано на 7 мая, однако оно отложено до принятия судебного решения по иску, поданному французской компанией EDF. В июле прошлого года южнокорейский консорциум был выбран предпочтительным претендентом на участие в реализации проекта. Однако компания EDF и ещё один участник тендера, американская Westinghouse, подали апелляции в Чешское управление по защите конкуренции на процесс отбора победителя тендера. В октябре управление отклонило апелляции, и EDF направила иск в суд. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в процессе отбора победителя тендера не было допущено никаких нарушений. Он выразил уверенность в том, что суд быстро примет верное решение. Корейская корпорация гидро- и ядерной энергетики обещает уважать решение чешского суда, подчеркнув при этом, что тендер на строительство АЭС проводился справедливо и прозрачно. Между тем, южнокорейская делегация в составе представителей правительства и депутатов Национального собрания во главе с министром промышленности, торговли и энергетики Ан Док Кыном прибыла 6 мая в Прагу.