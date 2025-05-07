Ан Док Кын: Проблем при рассмотрении дела не должно быть

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Программа визита южнокорейской делегации в Чехию будет выполнена, за исключением подписания контракта на строительство двух энергоблоков АЭС «Дукованы». Об этом заявил 6 мая на пресс-конференции в Праге министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын. Он прибыл в Прагу во главе делегации в составе представителей правительства и делегатов Национального собрания РК. В делегацию входят, в частности, министр сухопутных территорий и транспорта Пак Сан У и председатель парламентского комитета крупного, малого и среднего бизнеса Ли Чхоль Гю. Чешское управление по защите конкуренции дважды отклоняло иски конкурентов южнокорейского консорциума, поэтому серьёзных проблем при рассмотрении дела в суде не должно быть,- отметил Ан Док Кын. Однако, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько может задержаться заключение контракта, он сказал, что это может быть несколько дней или несколько месяцев. В программе визита южнокорейской делегации – встречи с премьер-министром и председателем Сената Чехии.