Курс корейской воны вырос до пятимесячного максимума

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7 мая южнокорейская валюта заметно выросла по отношению к доллару на фоне надежд на ослабление торговой напряжённости между США и Китаем. В 15:30 промежуточный валютный курс составил 1398 вон за доллар, что на 7,3 воны выше, чем на закрытии предыдущей сессии. Это самый высокий курс национальной валюты с 30 ноября 2024 года, когда он составлял 1394,7 воны за доллар. Впервые за пять месяцев стоимость доллара опустилась ниже 1.400 вон. В преддверии встречи министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Китая Хэ Лифэна, запланированной на конец недели в Швейцарии, повысились курсы также и других азиатских валют. Корейская вона значительно ослабла после начала политического кризиса, вызванного объявлением чрезвычайного положения 3 декабря прошлого года. Ситуацию ещё больше усугубила тарифная политика нынешнего президента США Дональда Трампа. Между Сеулом и Вашингтоном ведутся консультации по тарифным вопросам. В апреле была достигнута договорённость не позднее 8 июля заключить пакетное соглашение по тарифам и торговле.