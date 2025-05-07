Глава SK Telecom извинился за утечку данных абонентов

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Президент компании SK Telecom Чхве Тхэ Вон принёс публичные извинения за недавнюю масштабную утечку данных абонентов с карт универсального модуля идентификации абонента (USIM). В результате утечки могла быть раскрыта конфиденциальная информация около 25 миллионов абонентов компании. «Я извиняюсь за беспокойство и неудобства, вызванные кибератакой в SK Telecom»,- заявил Чхве Тхэ Вон 7 мая на пресс-конференции. «Я также сожалею об отсутствии немедленной реакции компании после инцидента. Критика, которую мы получили от клиентов, средств массовой информации, Национального собрания и государственных учреждений, справедлива, и мы смиренно принимаем её», - добавил он. Чхве Тхэ Вон пообещал сотрудничать с государственными органами для выявления причины утечки и смягчения потенциального ущерба. «Мы пересмотрим системы кибербезопасности всех филиалов SK Group и расширим инвестиции в цифровую безопасность», - сказал он. SK Telecom обнаружила взлом своих серверов 18 апреля и предложила бесплатно заменить USIM всех 25 миллионов абонентов.