Валютные резервы РК в апреле 404,6 млрд долларов

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По данным Банка Кореи, опубликованным 8 мая, валютные резервы страны в конце прошлого месяца составили 404 млрд 670 млн долларов. Это на 4 млрд 499 млн долларов меньше, чем месяц назад, а также минимальный показатель апреля 2020 года. Как пояснил представитель банка, сокращение валютных резервов связано с тем, что многие финансовые учреждения сняли с депозитных счетов иностранную валюту, которая обычно хранится на них до конца квартала. Кроме того, на снижение резервов повлиял рост объёма валютных своп-операций, проводимых Государственным пенсионным фондом, в рамках которых фонд занимает доллары. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. По состоянию на конец марта РК занимала десятое место в мире по объёму валютных резервов. На первом месте Китай, далее следуют Япония, Швейцария, Индия, Россия, Тайвань, Саудовская Аравия, Германия и Гонконг.