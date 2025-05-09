КНДР и Белоруссия проводят экономические переговоры

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С 7 по 9 мая в Пхеньяне проходит третье заседание межправительственного совместного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству между КНДР и Белоруссией. Как сообщило агентство ЦТАК, 7 мая состоялись переговоры по вопросам сотрудничества в отдельных отраслях экономики, а по итогам заседания запланировано принятие совместного протокола. Северная Корея и Белоруссия обсуждают вопросы экономического сотрудничества впервые за 19 лет. Предыдущее заседание совместного комитета состоялось в Минске в июне 2006 года. Вечером 8 мая для участников заседания во Дворце съездов «Мансудэ» состоялся банкет. В своём выступлении вице-премьер КНДР Чон Мён Су сказал, что визит делегации будет способствовать дальнейшему развитию дружеских связей между двумя странами. Вице-премьер Белоруссии Юрий Шулейко отметил, что сотрудничество и контакты между двумя странами окажут содействие росту благосостояния их народов.