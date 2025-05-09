Парламентский комитет принял поправки в законодательство

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7 мая парламентский комитет по законодательству и судебной системе, большинство членов которого составляют депутаты от Демократической партии Тобуро, принял поправки в уголовно-процессуальное законодательство. Они предусматривают приостановку текущих судебных процессов по уголовным делам в отношении избранного президента. Представители партии Сила народа в обсуждении поправок и голосовании не участвовали. Статья 84 Конституции гласит, что президент «не может быть обвинён в совершении уголовного преступления во время своего пребывания у власти, за исключением организации мятежа или государственной измены». Однако в действующем законодательстве нет чёткого правила относительно того, может ли продолжаться уголовный процесс, начатый до избрания обвиняемого лица президентом. На том же заседании принят законопроект, призывающий к проведению специального прокурорского расследования в отношении бывшего президента Юн Сок Ёля в связи с его предполагаемым вмешательством в дополнительные парламентские выборы в 2022 году.