Постпред РК при ООН подверг Пхеньян критике

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В отсутствие экспертной группы ООН Северная Корея активизировала незаконную деятельность для поддержки ядерных и ракетных программ. Об этом заявил постоянный представитель РК при ООН Хван Чжун Гук, выступая 7 мая на заседании Совета Безопасности. Оно было созвано для подведения итогов того, что произошло с момента роспуска в апреле прошлого года экспертной группы ООН по контролю за санкциями. Как отметил Хван Чжун Гук, за это время Пхеньян совершал незаконный экспорт угля и железа, поставки оружия, кражи криптовалюты, а также отправлял своих рабочих и военнослужащих за границу. «Санкции эффективны только тогда, когда они полностью и добросовестно реализуются»,- отметил южнокорейский дипломат. Он призвал страны, имеющие торговые и экономические связи с Северной Кореей, способствовать повышению эффективности санкций. Заседание состоялось по просьбе семи стран-членов Совета Безопасности ООН – РК, США, Великобритании, Франции, Дании, Панамы и Словении.