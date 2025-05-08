Ли Чжэ Мён: Деловые круги - локомотив возрождения экономики

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Деловые круги являются локомотивом возрождения экономики. Об этом заявил кандидат в президенты РК от Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён, выступая 8 мая на встрече с представителями пяти крупнейших экономических объединений страны - Корейской торгово-промышленной палаты, Федерации корейской промышленности, Корейской ассоциации международной торговли, Корейской ассоциации работодателей и Корейской федерации малого и среднего бизнеса. Времена, когда правительство занималось экономическими вопросами, давно прошли, и сейчас настало время доверять опыту и возможностям частного сектора, оказывая ему активную поддержку. Правительство должно планировать и реализовывать политику с точки зрения потребителя,- подчеркнул Ли Чжэ Мён. Назвав РК единственной постколониальной страной, которая достигла и индустриализации, и демократизации за короткое время, кандидат в президенты отметил, что центральную роль в этом процессе сыграли именно деловые круги.