Пхеньян сообщил о проведении ракетных учений

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8 мая Корейская народная армия провела объединённые учения, в ходе которых отрабатывались нанесения ударов дальнобойными орудиями и ракетными системами. Как сообщило агентство ЦТАК, в ходе учений были задействованы 600-мм дальнобойная реактивная система залпового огня и тактическая баллистическая ракета типа «Хвасон-11га». Отработаны такие действия как порядок и процесс срочного перехода всех подразделений в состояние готовности к ядерному контрудару и отдельные учения для командного состава по применению систем контратаки,- говорится в сообщении. Северокорейский лидер Ким Чон Ын, который руководил учениями, отметил необходимость непрерывного совершенствования ядерных сил. Он поставил задачу «по дальнейшему повышению боевой надёжности систем тактического ядерного оружия, комплексному и непрерывному расширению пространства их применения»,- сообщает ЦТАК. Утром 8 мая объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК сообщил о двух сериях пусков баллистических ракет малой дальности из окрестностей города Вонсана провинции Канвондо в направлении Восточного моря. Ракеты пролетели порядка 800 км.