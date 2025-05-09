Россия и Китай призвали отменить санкции в отношении КНДР

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Лидеры России и Китая призывают мировое сообщество отказаться от санкций и военного давления на Северную Корею, стараясь решить все связанные проблемы политико-дипломатическими средствами. Данный призыв содержится в совместном заявлении, принятом 8 мая в Москве по итогам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Россия и Китай «призывают отказаться от политики односторонних репрессивных мер и силового давления на КНДР, а также от политики милитаризации Северо-Восточной Азии и провоцирования там конфронтации. Они призывают предпринять практические шаги, направленные на деэскалацию и устранение угрозы вооружённых инцидентов и масштабных военных конфликтов на Корейском полуострове», — говорится в заявлении. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем «достигли самого высокого уровня в истории».