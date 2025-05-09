Профсоюзы водителей автобусов грозят всеобщей забастовкой

Photo : YONHAP News

Профсоюзы водителей городских автобусов в 22 регионах страны, включая города Сеул, Пусан, Инчхон, а также провинцию Кёнгидо, пригрозили объявить в конце мая всеобщую забастовку. Она будет объявлена в том случае, если переговоры с руководством автобусных компаний о повышении заработной платы закончатся неудачей. 8 мая состоялось заседание президиума Корейской федерации работников автомобильной промышленности и транспорта, в ходе которого было принято решение начать всеобщую забастовку 28 мая. Как заявил председатель федерации Со Чжон Су, достигнута договорённость сделать всё возможное, чтобы разрешить трудовые споры, не прибегая к крайним мерам, таким как забастовка. 7 мая Сеульский профсоюз водителей автобусов возобновил акцию «вождение по правилам». Это означает строгое соблюдение всех правил безопасного вождения, таких как отказ от обгона других транспортных средств и отправление автобуса только после того, как все пассажиры займут свои места. Профсоюз требует повышения базовой заработной платы на 8,2% и увеличения пенсионного возраста с 63 до 65 лет.