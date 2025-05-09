Религиозные круги РК приветствовали избрание нового Папы

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Религиозные круги Южной Кореи поздравили Папу Льва XIV после его избрания главой Римско-католической церкви. Достопочтенный Чину глава буддийского ордена Чогёса, сказал: «Я молюсь, чтобы сострадание и мудрость были с вами на вашем пути священного долга». Чину выразил надежду на то, что «дух мира и солидарности, стремящийся быть ближе к тем, кто страдает, широко распространится по всему миру». Он выразил пожелание, чтобы новый понтифик и Католическая церковь «принесли надежду и утешение в установление мира на Корейском полуострове». Глава корейских вон-буддистов На Сан Хо тоже направил поздравительное послание, молясь за «мир и надежду для всех католиков и всего мира». Он отметил, что Лев XIV стал первым Папой-выходцем из США, назвав это «новой вехой в мировых религиях». «Я верю, что Папа Римский Лев XIV продолжит наследие мира, любви и инклюзивности, отстаиваемое Папой Франциском, особенно в отношении социально уязвимых, и сыграет значительную роль в содействии гармонии и миру человечества»,- отметил На Сан Хо. Представители традиционного корейского религиозного течения Чхондогё также выступил с заявлением, в котором выразили надежду на «особую благодать» Бога.