Судьи обсуждают дело Ли Чжэ Мёна

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Судьи со всей страны собрались на внеочередную конференцию, чтобы обсудить противоречия вокруг дела о нарушении избирательного законодательства кандидатом в президенты Ли Чжэ Мёном. Как сообщил 9 мая представитель Корейской ассоциации судей, конференция созвана «в связи с необходимостью обсудить и сформулировать позицию по поводу сомнений относительно политической нейтральности судов и подрыва доверия к судебной системе». Разногласия возникли после того, как на прошлой неделе Верховный суд принял необычно быстрое решение вернуть дело Ли Чжэ Мёна в Высокий суд Сеула для повторного рассмотрения, сославшись на ошибки в принятом ранее оправдательном приговоре. С кандидата на пост президента были сняты обвинения в даче ложных показаний во время предыдущей президентской гонки в 2021 году. Демократическая партия Тобуро расценила решение Верховного суда как вмешательство в предстоящие президентские выборы, поскольку обвинительный приговор может лишить Ли Чжэ Мёна возможности участвовать в них.