В выборах президента РК примут участие 7 кандидатов

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По данным центральной избирательной комиссии РК, для участия в 21-х президентских выборах, которые состоятся 3 июня, зарегистрировались семь кандидатов. Шесть из них сдали документы в центризбирком 10 мая. Это Ли Чжэ Мён от Демократической партии Тобуро, Ли Чжун Сок от партии Новых реформ, Квон Ён Гук от Демократической трудовой партии, Ку Чжу Ва от Свободной партии воссоединения, а также два независимых кандидата - Сон Чжин Хо, и Хван Гё Ан. 11 мая зарегистрировался кандидат от партии Сила народа Ким Мун Су. Номера кандидатов в избирательных бюллетенях распределись следующим образом: 1 – Ли Чжэ Мён, 2 – Ким Мун Су, 4 – Ли Чжун Сок, 5 – Квон Ён Гук, 6 – Ку Чжу Ва, 7 - Хван Гё Ан, 8 - Сон Чжин Хо. В соответствии с законодательством, кандидатам присваиваются номера, начиная с партии, имеющей наибольшее количество мест в Национальном собрании. Номер 3 остался вакантным, поскольку Партия инноваций Отечество, третья по величине партия в Национальном собрании, не выдвинула своего кандидата. Кандидатам от партий, не имеющих депутатских мест, номера присваиваются в алфавитном порядке названия партии, а номера независимых кандидатов определяются по результатам жеребьёвки.