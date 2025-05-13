Сотрудничество Китая и России делает США «менее защищёнными»

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Продолжение сотрудничества между Китаем и Россией делает США и другие страны «менее безопасными, менее защищёнными и менее процветающими». Об этом заявил агентству Ёнхап на условиях анонимности представитель госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать итоги российско-китайского саммита в Москве. На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин призвали «соответствующие государства отказаться от политики односторонних принудительных мер и военного давления» против Северной Кореи. Назвав данное заявление «прискорбным», представитель госдепартамента отметил, что «продолжение сотрудничества между двумя ядерными державами ещё больше усугубит глобальную нестабильность». Он заявил также о поддержке Китаем обороноспособности России, напомнив, что «Китай поставляет почти 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения боевых действий против Украины».