Рост ВВП РК – минимальный среди крупнейших экономик

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Согласно данным Банка Кореи, опубликованным 11 мая, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) - ключевой показатель экономического роста - сократился на 0,246% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый низкий показатель среди 19 крупнейших стран, опубликовавших свои показатели роста за первый квартал. Ирландия продемонстрировала самые высокие темпы роста в размере 3,219%. Далее следуют Китай - 1,2%, Индонезия - 1,124%, Испания - 0,568%, Канада и Италия - 0,4%, Германия - 0,26%, Франция - 0,127%. Экономика США сократилась на 0,069%, а Венгрии - на 0,152%. Япония и Великобритания пока не раскрыли данные за первый квартал. Однако, по результатам опроса экспертов, проведённого агентством Bloomberg, экономика Японии сократилась на 0,1%, а экономика Великобритании выросла на 0,6%. Отрицательный рост экономики РК частично обусловлен политическими потрясениями, вызванными введением чрезвычайного положения 3 декабря прошлого года. Тарифная схема США также оказала давление на зависимую от торговли южнокорейскую экономику. Ранее Банк Кореи представил прогноз роста отечественной экономики в этом году на 1,5%, но управляющий банком Ли Чхан Ён позже назвал данный прогноз «слишком оптимистичным».