Ли Чжу Хо: Выборы 3 июня должны пройти честно и прозрачно

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Предстоящие 3 июня президентские выборы «должны стать историческим поворотным моментом для достижения национального единства, выходящего за рамки простого процесса избрания нового лидера страны. Они должны проводиться честно и прозрачно, чтобы доверие людей не пошатнулось». Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Ли Чжу Хо, выступая 12 мая на совещании по вопросам подготовки к выборам. В нём приняли участие представители министерств иностранных дел, юстиции, обороны, административного управления и безопасности, а также полицейского управления. Они обсудили способы борьбы с незаконными действиями, связанными с предстоящими президентскими выборами. Это, в частности, фальсификация результатов опросов общественного мнения, публикация ложных фактов в средствах массовой информации, подкуп избирателей, дипфейки и вмешательством государственных служащих в выборы. Подобная деятельность будет строго пресекаться в соответствии с законом. Ли Чжу Хо поручил главам правительственных учреждений приложить все усилия для того, чтобы обеспечить честные выборы, призвав их проявить «нулевую терпимость» к любым незаконным действиям.