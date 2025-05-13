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Политика

Ли Чжу Хо: Выборы 3 июня должны пройти честно и прозрачно

Write: 2025-05-12 12:14:32Update: 2025-05-12 12:18:32

Ли Чжу Хо: Выборы 3 июня должны пройти честно и прозрачно

Photo : YONHAP News

Предстоящие 3 июня президентские выборы «должны стать историческим поворотным моментом для достижения национального единства, выходящего за рамки простого процесса избрания нового лидера страны. Они должны проводиться честно и прозрачно, чтобы доверие людей не пошатнулось». Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Ли Чжу Хо, выступая 12 мая на совещании по вопросам подготовки к выборам. В нём приняли участие представители министерств иностранных дел, юстиции, обороны, административного управления и безопасности, а также полицейского управления.  Они обсудили способы борьбы с незаконными действиями, связанными с предстоящими президентскими выборами. Это, в частности, фальсификация результатов опросов общественного мнения, публикация ложных фактов в средствах массовой информации, подкуп избирателей,  дипфейки и вмешательством государственных служащих в выборы. Подобная деятельность будет строго пресекаться  в соответствии с законом. Ли Чжу Хо поручил главам правительственных учреждений приложить все усилия для того, чтобы обеспечить честные выборы, призвав их проявить «нулевую терпимость» к любым незаконным действиям.
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