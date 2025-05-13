KDI: Экономика РК демонстрирует признаки замедления

Photo : KBS News

Южнокорейская экономика демонстрирует признаки замедления, что отражается в ряде экономических показателей. В первую очередь страдает экспорт на фоне растущих опасений по поводу глобальной торговой войны. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Корейского института развития (KDI), опубликованном 12 мая. Эксперты института впервые применили термин «замедление». До сих пор они говорили о «рисках снижения» и «растущем понижательном давлении на экономику». Изменение формулировки предполагает, что постоянные риски могут превратиться в реальный спад. Как отмечено в отчёте KDI, наряду с продолжительным спадом в строительном секторе, ухудшение условий мировой торговли продолжает оказывать сильное давление на экспортно-ориентированную южнокорейскую экономику. США ужесточают тарифные меры против основных торговых партнёров в попытке сократить свой торговый дефицит. В результате южнокорейский экспорт в США сокращается, что вызывает сокращение профицита в торговле Сеула с Вашингтоном. Вялый внутренний спрос сохраняется, что ещё больше ослабляет как внутренние, так и внешние экономические настроения.