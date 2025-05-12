Кандидаты обнародовали предвыборные программы

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12 мая кандидаты в президенты РК начали предвыборную агитации, представив свои программы. Все они обещают приложить усилия для восстановления экономики, поскольку данная проблема волнует избирателей больше всего. Кандидат от Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён обещает оказать государственную поддержку передовым отраслям, включая искусственный интеллект, индустрию контента и оборонную промышленность. Он подчеркнул, что суть его политики заключается в решении насущных проблем народа. Главным предвыборным обещанием кандидата от партии Сила народа Ким Мун Су является создание благоприятной среды для бизнеса. Кандидат обещает стимулировать частные инвестиции путём дерегуляции экономики, проведения налоговой реформы и активизации экономической деятельности. Кандидат от партии Новых реформ Ли Чжун Сок обещает провести административную реформу, сократив количество правительственных учреждений с нынешних 19 до 13 с целью повышения эффективности управления и устранения дублирующих функций. Кандидат от Демократической трудовой партии Квон Ён Гук обещает укрепить систему социального обеспечения и сократить экономическое неравенство за счёт повышения налогов для богатых.