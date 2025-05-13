РК на пятом месте в мире по инвестициям в НИОКР

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Суммарные инвестиции 40 ведущих южнокорейских компаний в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в 2023 году превысили 60 трлн вон (42,5 млрд долларов). В результате РК заняла пятое место в мировом рейтинге инвестиций в научные исследования. Темпы роста инвестиций южнокорейских компаний, составившие 23,7% по сравнению с предыдущим годом, существенно превышает аналогичные показатели других стран. Однако основная часть средств по-прежнему направляется в сектор информационных технологий, в то время как фармацевтика, биотехнологии и программное обеспечение остаются в стороне. На долю США пришлось 42,3% общего объёма инвестиций в НИОКР, за ними следуют Китай — 17,2%, Германия — 8,9% и Япония — 8,3%. 40 южнокорейских компаний инвестировали 30 млрд 200 млн долларов, что составило 3,4% мирового объёма инвестиций. При этом доля инвестиций в фармацевтику составила лишь 2,1%, а в биотехнологии и программное обеспечение - 1% общих инвестиций в НИОКР. Это значительно ниже, чем в США, где аналогичные инвестиции составляют 25,4% и 34,2% соответственно.