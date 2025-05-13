В РК создаётся Альянс дронной индустрии

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14 мая в Сеуле состоится учредительное собрание Альянса дронной индустрии. Заявки для вступления в альянс подали 347 организаций, включая 10 правительственных ведомств, 263 компании, 23 местных административных органа и 16 университетов. Его цель - создать многостороннюю платформу взаимодействия между государством, бизнесом, научными и академическими кругами для ускорения развития отрасли. Несмотря на высокий потенциал технологического прогресса и расширения рынка, дронная отрасль в РК долгое время сталкивалась с трудностями из-за малого размера компаний, что затрудняло формирование их индивидуальной конкурентоспособности. Альянс создаётся по инициативе министерства сухопутных территорий и транспорта. В текущем дополнительном бюджете предусмотрено 10 млрд вон (7 млн долларов) на разработку дронов для отпугивания птиц, внедрение и локализацию пожарных дронов, а также на поддержку других направлений в сфере беспилотных технологий.