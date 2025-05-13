Представитель РК принял участие в совещании GHOS

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Председатель комитета финансового контроля РК Ли Бок Хён принял участие в совещании на высоком уровне Группы управляющих и глав надзорных органов (GHOS), состоявшемся 12 мая в швейцарском Базеле. GHOS является высшим органом принятия решений Базельского комитета по банковскому надзору. Он объединяет руководителей финансовых регуляторов и центральных банков стран-участниц. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации международных стандартов по обеспечению устойчивости банков — Базель III, а также будущие направления работы по учёту климатических рисков в надзорной политике. Участники подтвердили, что около 70% стран-участниц уже внедрили или в ближайшее время внедрят стандарты Базеля III, утверждённые в 2017 году. В рамках визита Ли Бок Хён встретился с начальником управления финансовых услуг Индонезии Махендрой Сирегаром. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере финансового надзора.