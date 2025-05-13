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Киберагенты КНДР работают в США под чужими именами

Write: 2025-05-13 14:50:29Update: 2025-05-13 16:05:20

Киберагенты КНДР работают в США под чужими именами

Photo : YONHAP News

В последнее время участились случаи, когда северокорейские киберагенты используют личные данные граждан США, чтобы устраиваться на удалённую работу в американские компании с целью получения иностранной валюты. Как сообщает американское издание Politico, нехватка специалистов в сфере кибербезопасности и рост удалённой занятости после пандемии COVID-19 способствуют увеличению подобных случаев. Северокорейские агенты подделывают профили на сайтах по поиску работы, используя похищенные данные, и под видом граждан США подают заявки на удалённые вакансии. После прохождения отборочного этапа они используют технологии дипфейка на базе искусственного интеллекта, чтобы имитировать внешний вид и голос настоящего владельца документа во время видеособеседований. Сообщается, что таким образом один агент может зарабатывать до 300 тысяч долларов в год. Эти доходы направляются на финансирование военных программ Северной Кореи или передаются непосредственно семье Ким Чон Ына.
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