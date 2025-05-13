После выборов РК возобновит дипломатическую активность

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РК готовится возобновить дипломатическую активность, в том числе на высшем уровне, сразу после президентских выборов, когда новое правительство приступит к работе. Об этом заявил 13 мая представитель министерства иностранных дел РК. Он напомнил, что на июнь запланирован ряд многосторонних дипломатических мероприятий, включая саммит стран «Большой семёрки» в Канаде и встречу лидеров стран Организации Североатлантического договора (НАТО) в Нидерландах. Данные мероприятия могут дать старт внешнеполитической деятельности будущего президента, где он сможет встретиться с лидерами ряда стран, включая президента США Дональда Трампа. Южнокорейский МИД готовится обеспечить такую деятельность. Кроме того, в соответствии с планом идёт подготовка к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в конце октября в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто,- добавил представитель внешнеполитического ведомства.