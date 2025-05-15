Занятость в РК в апреле увеличилось

Photo : YONHAP News

По данным национального статистического управления, опубликованным 14 мая, численность занятого населения РК старше 15 лет составила в конце прошлого месяца 28 млн 887 тыс. человек. Это на 194 тысячи человек больше, чем год назад. Прирост рабочих мест зафиксирован в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 218 тысяч, а в научно-технической области - на 113 тысяч человек. При этом в обрабатывающей промышленности занятость сократилась на 124 тысячи, в строительной отрасли - на 150 тысяч, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - на 134 тысячи, а в оптовой и розничной торговле - на 3 тысячи человек. Как и раньше, рост занятости достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 340 тысяч новых рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 179 тысяч человек. Уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста (15-64 года) составил 69,9%, увеличившись за год на 0,3%. Уровень безработицы составил 2,9% трудоспособного населения, что на 0,1% меньше, чем год назад. Уровень занятости среди молодёжи в возрасте от 15 до 29 лет составил 45,3%, сократившись на 0,9% по сравнению с прошлым годом. Однако уровень безработицы среди представителей той же возрастной категории вырос на 0,5%, составив 7,3%.