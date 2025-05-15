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В мире

РК должна уговорить Китай не атаковать Тайвань

Write: 2025-05-14 11:03:02Update: 2025-05-14 11:03:38

РК должна уговорить Китай не атаковать Тайвань

Photo : YONHAP News

Официальному Сеулу следует предпринять дипломатические усилия, чтобы уговорить Китай не провоцировать конфликт в Тайваньском проливе. Об этом заявила директор центра академических программ Корейско-американского экономического института Эллен Ким, выступая 13 мая на пресс-конференции в Вашингтоне. В случае возникновения сложной ситуации в регионе в её урегулирование могут быть вовлечены войска США на Корейском полуострове. Если Китай посчитает, что силы США собираются атаковать его, то РК автоматически присоединится к конфликту. Поскольку южнокорейские власти, скорее всего, не желают вмешиваться в тайваньский конфликт, Сеулу следует убедить Пекин в том, что такой конфликт нежелателен. Тем более, что проблемы Тайваньского пролива больше не являются локальными,- добавила Эллен Ким. РК избегает заявлений по поводу непредвиденных обстоятельств в Тайваньском проливе, поскольку стремится избежать напряжённости с Китаем, ключевым торговым партнёром.
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