EV9 от Kia превзошёл Volvo EX90 в тесте журнала Auto Bild

Photo : YONHAP News

Флагманский электрический внедорожник EV9 производства Kia превзошёл EX90 производства Volvo в сравнительном тесте, проведённом ведущим немецким автомобильным журналом Auto Bild. Модели сравнили по семи категориям, включая дизайн кузова, удобство управления, трансмиссию, ходовые качества и экономичность. EV9 набрал в общей сложности 589 баллов, обойдя EX90, набравший 571 балл. В категории дизайна кузова EV9 получил высокую оценку за просторный салон. В ходе демонстрационного вождения внедорожник Kia продемонстрировал экономичность аккумулятора, зафиксировав расход энергии 27,9 кВт-ч на 100 километров пробега. Он превзошёл EX90 также в категории экономической эффективности, благодаря доступной цене и гарантии. Сравнительный анализ привлёк внимание по той причине, что EV9 от Kia был назван «Всемирным автомобилем года 2024», а EX90 - «Всемирным автомобилем класса люкс 2025».