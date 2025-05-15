Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

EV9 от Kia превзошёл Volvo EX90 в тесте журнала Auto Bild

Write: 2025-05-14 15:46:31Update: 2025-05-14 15:47:13

EV9 от Kia превзошёл Volvo EX90 в тесте журнала Auto Bild

Photo : YONHAP News

Флагманский электрический внедорожник EV9 производства Kia превзошёл EX90 производства Volvo в сравнительном тесте, проведённом ведущим немецким автомобильным журналом Auto Bild. Модели сравнили по семи категориям, включая дизайн кузова, удобство управления, трансмиссию, ходовые качества и экономичность. EV9 набрал в общей сложности 589 баллов, обойдя EX90, набравший 571 балл. В категории дизайна кузова EV9 получил высокую оценку за просторный салон. В ходе демонстрационного вождения внедорожник Kia продемонстрировал экономичность аккумулятора, зафиксировав расход энергии 27,9 кВт-ч на 100 километров пробега. Он превзошёл EX90 также в категории экономической эффективности, благодаря доступной цене и гарантии. Сравнительный анализ привлёк внимание по той причине, что EV9 от Kia был назван «Всемирным автомобилем года 2024», а EX90 -  «Всемирным автомобилем класса люкс 2025».
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >