Samsung Electronics приобретает немецкую компанию

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14 мая компания Samsung Electronics подписала контракт на приобретение 100% акций немецкой компании FläktGroup у британского частного инвестиционного фонда Triton за 1,5 млрд евро. Компания FläktGroup, штаб-квартира которой находится в городе Херне на западе Германии, производит системы кондиционирования воздуха для промышленных и жилых зданий. Основными клиентами компании являются центры обработки данных и предприятия с контролируемым уровнем загрязнения воздуха. Рынок систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха в последнее время привлекает особое внимание, поскольку растёт спрос на центры обработки данных с использованием искусственного интеллекта. Благодаря этому приобретению, Samsung Electronics планирует выйти на глобальный рынок систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Компания старается компенсировать риски, связанные с вялым производством полупроводников и жёсткой конкуренцией на рынке смартфонов. Ожидается, что процесс приобретения компании FläktGroup будет завершён в течение года.