Hyundai Motor строит свой первый завод на Ближнем Востоке

Photo : YONHAP News

14 мая компания Hyundai Motor провела церемонию закладки своего первого завода на Ближнем Востоке, на территории автопромышленного комплекса имени короля Салмана в Саудовской Аравии. Предприятие Hyundai Motor Manufacturing Middle East (HMMME) создаётся совместно с Фондом благосостояния Саудовской Аравии. После ввода в эксплуатацию в конце 2026 года завод будет ежегодно производить 50 тысяч автомобилей, в том числе, электромобили и модели с двигателями внутреннего сгорания. Объект является центральным элементом стратегии Саудовской Аравии по развитию отечественной автомобильной промышленности, а комплекс имени короля Салмана станет крупнейшим центром автомобильного производства страны. Новый завод создаст тысячи рабочих мест, а жители Саудовской Аравии получат новые знания и навыки. В рамках стратегии Vision 2030 Саудовская Аравия активно продвигает развитие автомобильной промышленности, стремясь диверсифицировать свои двигатели роста за счёт снижения зависимости от нефтяной промышленности.