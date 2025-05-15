ЮНИСЕФ: РК на первом месте в мире по успеваемости детей

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Показатель успеваемости южнокорейских школьников самый высокий среди развитых стран, но их психическое здоровье на низком уровне. Об этом говорится в отчёте Исследовательского института при Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). 79% школьников РК обладают навыками чтения и математики, которые помогают им в повседневной жизни. Для Ирландии данный показатель составил 78%, для Японии - 76%, а для Эстонии - 75%. С другой стороны, РК заняла 34-е место из 36-ти стран по уровню психического здоровья детей и подростков. Нидерланды, Португалия и Дания на первых местах, а показатели Турции и Новой Зеландии хуже южнокорейских. Средний уровень самоубийств на 100 тысяч южнокорейских подростков в возрасте от 15 до 19 лет в период с 2020 по 2022 год составил 10,3, что является пятым по величине показателем среди 42-х сравниваемых стран. В категории удовлетворённости жизнью РК заняла 30-е место из 36-ти стран. Лишь 65% подростков оценили свою жизнь выше пяти по десятибалльной шкале. Самые высокие места в данной категории заняли Нидерланды (87%), Финляндия (82%) и Румыния (81%), а самые низкие - Турция (43%), Чили (62%) и Великобритания (62%).