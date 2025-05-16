Министры торговли АТЭС за повышение роли ВТО

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Министры торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердили важность Всемирной торговой организации (ВТО) в решении вопросов глобальной торговли на фоне растущей неопределённости. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам совещания министров торговли стран АТЭС, состоявшегося 15-16 мая на острове Чечжудо. «Мы признаём важность ВТО для продвижения торговых вопросов, признаём согласованные правила ВТО как неотъемлемую часть глобальной торговой системы, а также обеспокоены фундаментальными проблемами, с которыми сталкивается глобальная торговая система»,- говорится в документе. Реформа ВТО была ключевым пунктом повестки дня встречи в свете обеспокоенности относительно роли организации в содействии свободной торговле на фоне роста протекционизма во всём мире. Министры торговли АТЭС договорились также продолжить обсуждение вопросов глобальной цепочки поставок, сталкивающихся с «межсекторальными вызовами», и укрепить сотрудничество по этому вопросу.