Кандидаты в президенты провели первые теледебаты

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18 мая на телеканале SBS состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты РК. В них приняли участие Ли Чжэ Мён от Демократической партии Тобуро, Ким Мун Су от партии Сила народа, Ли Чжун Сок от партии Новых реформ и Квон Ён Гук от Демократической трудовой партии. Ли Чжэ Мён и его соперник Ким Мун Су спорили о стратегиях возрождения отечественной экономики, испытывающей трудности, и путях решения проблем во внешней торговле. Ли Чжун Сок и Квон Ён Гук тоже изложили свои экономические программы. В ходе дебатов кандидаты выразили разные взгляды на роль правительства в возрождении экономики и подходы к торговым переговорам с США. Ли Чжэ Мён сказал, что правительство должно играть более активную роль в стимулировании внутреннего спроса и развитии новых двигателей роста в таких сферах как искусственный интеллект, возобновляемые источники энергии и индустрия культурных контентов. Ли Чжэ Мён отметил важность быстрой реализации дополнительного бюджета и необходимость осторожного подхода к переговорам с США. В свою очередь, Ким Мун Су пообещал смягчить правила ведения бизнеса, увеличить финансовые стимулы для компаний и оказать поддержку мелким предпринимателям. Ким Мун Су отметил, что «самым важным фактором на переговорах с президентом США является доверие». Ли Чжун Сок сказал, что будет общаться с администрацией Дональда Трампа «спокойно и стратегически», подчеркнув, что Сеул и Вашингтон являются союзниками с общими интересами в области безопасности. Квон Ён Гук обещал защищать «экономический суверенитет» РК. Четыре кандидата проведут ещё два раунда теледебатов – 23 мая на телеканале KBS и 27 мая на MBC. Остальные кандидаты - Ку Чжу Ва от Свободной партии воссоединения, а также два независимых кандидата Сон Чжин Хо, и Хван Гё Ан - примут участие в одном туре дебатов 19 мая на телеканале SBS.