В РК почтили память жертв движения за демократию 18 мая

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18 мая в РК отметили 45-ю годовщину Движения за демократию, которое развернулось в 1980 году в Кванчжу и регионах провинции Чолла-Намдо. Оно стало выражением протеста народа против военной диктатуры тогдашнего президента Чон Ду Хвана. Памятной дате была посвящена церемония, состоявшаяся на национальном кладбище в Кванчжу. На ней присутствовали около 2,5 тысяч человек, в том числе, исполняющий обязанности президента РК Ли Чжу Хо и кандидаты в президенты, в том числе, Ли Чжэ Мён от Демократической партии Тобуро, Ли Чжун Сок от партии Новых реформ и Квон Ён Гук от Демократической трудовой партии. «Необходимо идти в будущее, уважая мнения других людей и помня о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за демократию»,- заявил Ли Чжу Хо, выступая на церемонии. «Дух солидарности и единства, который Кванчжу продемонстрировал 45 лет назад, актуален и сегодня»,- добавил исполняющий обязанности президента.