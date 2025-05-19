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В Корее

Кибератака могла затронуть USIM-карты всех 25 млн абонентов SKT

Write: 2025-05-19 12:09:50Update: 2025-05-19 12:28:39

Кибератака могла затронуть USIM-карты всех 25 млн абонентов SKT

Photo : YONHAP News

Личная информация и данные универсального модуля идентификации абонента (USIM) всех 25 млн абонентов ведущего южнокорейского оператора мобильной связи в РК SK Telecom могли пострадать в результате масштабной кибератаки. Следственной группе удалось выяснить, что взлом серверов компании произошёл 15 июня 2022 года, когда неопознанные преступники распространили вредоносное программное обеспечение  на 23 сервера SK Telecom. В результате могли пострадать четыре типа данных USIM, включая информацию о международной идентификации абонента мобильной связи (IMSI). Среди скомпрометированных серверов два использовались в качестве временного хранилища персональных данных, таких как имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты. Следователи продолжают работать над определением точного объёма данных, хранящихся на этих двух серверах. SK Telecom обнаружила взлом 18 апреля текущего года.
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