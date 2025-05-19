В разработку твердотельных батарей будет вложено 182,4 млрд вон

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Правительство РК инвестирует 182 млрд 400 млн вон (130,5 млн долларов) в разработку твердотельных батарей следующего поколения для носимых мобильных устройств и электромобилей. Об этом сообщили 19 мая в министерстве промышленности, торговли и энергетики. 35 млрд вон 800 млн вон (25 млн 600 тыс. долларов) планируется потратить до 2028 года на разработку твердотельных батарей для небольших ИТ-устройств, таких как «умные» часы, гарнитуры виртуальной реальности и беспроводные наушники. Ещё 29 млрд 400 млн вон (21 млн долларов) до 2026 года будут направлены на разработку сверхкомпактных многослойных керамических твердотельных батарей для вспомогательных систем питания. 117 млрд 2009 млн вон (83 млн 850 тыс. долларов) предстоит до 2028 года вложить в разработку перезаряжаемых батарей следующего поколения для электромобилей, включая твердотельные, литий-металлические и литий-серные батареи. Твердотельные батареи считаются ключевой технологией для будущего рынка батарей, поскольку они используют твёрдые электролиты вместо обычных жидких, что обеспечивает повышенную пожарную безопасность и более высокую плотность энергии.