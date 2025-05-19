Ли Чжэ Мён предлагает внести поправки в Конституцию

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Кандидат в президенты от Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён предложил поправки в Конституцию страны, предусматривающие сокращение срока пребывания на посту президента страны до четырёх лет и возможность переизбираться на второй срок. Один пятилетний срок президентства был установлен в 1987 году. Ли Чжэ Мён предложил совместить референдум по поправкам с местными выборами в 2026 или парламентскими выборами в 2028 году. Он также призвал ввести систему второго тура президентских выборов, чтобы «минимизировать ненужные социальные конфликты», а также требовать парламентского одобрения при назначении премьер-министра и глав правительственных учреждений. Кроме того, Ли Чжэ Мён призвал ограничить президентское право вето и сделать обязательным получение парламентского согласия, когда президент намерен объявить чрезвычайное положение. Поправка о двух сроках не будет применяться к действующему президенту.