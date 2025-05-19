Индексы Корейской биржи понизились

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19 мая индексы Корейской биржи существенно понизились на фоне понижения кредитного рейтинга США агентством Moody's. Базовый индекс KOSPI потерял 23,45 пункта, или 0,89%, закрывшись на отметке 2603,42 пункта. Продано 309 млн 700 тыс.акций на сумму 4 млрд 790 млн долларов. Настроения инвесторов были подавлены известием о том, что Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг США на одну ступень, с Aaa до Aa1 на волне опасений по поводу дефицита платёжного баланса и растущих процентных расходов. Понижение рейтинга может спровоцировать коррекцию рынка, хотя, как ожидается, это останется краткосрочным фактором. Акции технологических и автомобильных компаний подешевели. Так, акции Samsung Electronics потеряли в цене 1,765, SK hynix - 2,49%, Hyundai Motor - 1,44%, Kia Motors - 0,54%, Hanwha Aerospace - 0,24%, POSCO - 0,81%. Курс национальной валюты составил в 15:30 1397,8 воны за доллар. Доллар подорожал на 8,2 воны.